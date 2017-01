Langsam werden Erinnerungen an den letzten Sommer wach, als sich der DAX monatelang in einer engen Handelsspanne aufhielt. Es sind zwar erst vier Wochen, doch die jüngste Seitwärts zehrt mittlerweile auch an den Nerven der Anleger. Die Angst geht um, dass dieses Mal die Konsolidierungsformation nach unten aufgelöst wird. Sorge bereitet ein Blick über den großen Teich an die Wall Street.

Den vollständigen Artikel lesen ...