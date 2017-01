Bonn (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Eine Versicherung für den schönsten Tag im Leben ist nicht unromantisch, sondern weitsichtig. Denn wer sich das "Ja-Wort" gibt, investiert meist auch ein kleines Vermögen in die Feierlichkeiten. Um diese sorglos zu planen, bietet die Zurich Gruppe Deutschland ab sofort eine spezielle Hochzeitsversicherung. Diese schützt vor den finanziellen Folgen einer ausgefallenen oder verschobenen Hochzeit.



Rundum-Schutzpaket



Die Zurich Hochzeitsversicherung bietet ein Rundum-Schutzpaket und gilt für standesamtliche und/oder kirchliche Trauungen. Auch eingetragene Partnerschaften sind abgesichert. Über die Versicherung abgedeckt sind Arrangementkosten in gewünschter Höhe zwischen 2.500 Euro und maximal 25.000 Euro. Abschließbar ist der Schutz bereits ab 46 Euro - damit sind Hochzeiten europaweit ein Jahr lang ab Vertragsabschluss abgesichert.



Onlineabschluss sofort möglich



Wer den speziellen Schutz spontan abschließen will, kann dies in wenigen Klicks direkt online tun und per Kreditkarte zahlen: www.zurich.de/hochzeitsversicherung Dabei müssen aber nicht automatisch die künftigen Eheleute selbst aktiv werden: Die Zurich Hochzeitsversicherung kann auch von Freunden oder Verwandten für das Brautpaar abgeschlossen werden. Die Versicherung greift bei unterschiedlichen Eventualitäten, die zur Absage oder zur Verschiebung der Hochzeit führen können. Dazu zählen zum Beispiel ernsthafte Erkrankungen, schwerer Unfall oder Tod der Braut/des Bräutigams, der Trauzeugen oder wichtiger Angehöriger. Auch eine Insolvenz von Veranstaltern ist abgesichert. Kommt es zum Ausfall, deckt die Hochzeitsversicherung geschuldete Stornokosten und geleistete Anzahlungen bis maximal 25.000 EUR.



Produktentwicklung durch Design Thinking



Zurich setzt seit einem Jahr gezielt Design Thinking und agile Arbeitsmethoden bei der Produktentwicklung ein. Damit möchte sich der Versicherer auf Augenhöhe mit Insurtechs positionieren. Sechs Innovationsteams, auch Champion Teams genannt, arbeiten dafür an neuen Produkten für bestimmte Zielgruppen. Die Entwicklung umfasst mehrstufige Kundentests und erfolgt deutlich schneller als bisher. So dauerte die Entwicklung der Hochzeitsversicherung von der ersten Idee bis zur Marktreife nur zwei Monate.



Die Zurich Gruppe in Deutschland gehört zur weltweit tätigen Zurich Insurance Group. Mit Beitragseinnahmen (2015) von über 6,9 Milliarden EUR, Kapitalanlagen von mehr als 47 Milliarden EUR und rund 5.200 Mitarbeitern zählt Zurich zu den führenden Versicherungen im Schaden- und Lebensversicherungsgeschäft in Deutschland. Sie bietet innovative und erstklassige Lösungen zu Versicherungen, Vorsorge und Risikomanagement aus einer Hand. Individuelle Kundenorientierung und hohe Beratungsqualität stehen dabei an erster Stelle.



OTS: Zurich Gruppe Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63040 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63040.rss2



Pressekontakt: Zurich Gruppe Deutschland Unternehmenskommunikation Bernd O. Engelien Poppelsdorfer Allee 25-33 53115 Bonn Deutschland



Telefon +49 (0) 228 268 2725 Telefax +49 (0) 228 268 2809 bernd.engelien@zurich.com www.zurich.de www.zurich-blog.de twitter @zurich_de