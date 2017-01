"Bakongo Paz" zum großen Preissieger der jährlichen "Coca-Cola Shaping a Better Future Grant Challenge" ernannt

Einem Sommercamp, das von Millennials als Ort des Friedens und der Versöhnung in den konfliktreichen Gegenden Kolumbiens errichtet wurde, wurde der große Preis der "Coca-Cola Shaping a Better Future Grant Challenge" 2016 verliehen. Das als "Bakongo Paz" bekannte Camp-Projekt wurde von Mitgliedern der Global Shapers Community, einem Netzwerk junger Menschen auf der ganzen Welt unter Leitung des Weltwirtschaftsforums, entwickelt. Es war eines von fünf sozialen Projekten, die von The Coca-Cola Company eine Anlauffinanzierung in Höhe von jeweils 10.000 US-Dollar erhielten.

Die als Camp Bakongo bekannte Einrichtung hilft bedrohten und benachteiligten Kindern, die unter den Auswirkungen der Konflikte in Kolumbien leiden. Junge Kolumbianer und demobilisierte Menschen verwalten und betreiben das Camp in Kooperation. Camp Bakongo bietet eine Umgebung des Friedens, des Miteinanders und Teamworks, die den Kolumbianern der nächsten Generation als Grundlage für fortwährende Zusammenarbeit dient.

Die "Coca-Cola Shaping a Better Future Grant Challenge" bietet eine Anlauffinanzierung für Initiativen der Global Shapers Community des Weltwirtschaftsforums. Das Programm vergibt zehn Förderungen in Höhe von 10.000 $, um die vielversprechendsten und wirkungsvollsten Projekte voranzutreiben.

Daniel Buriticá Córdoba, Global Shaper der Bogotá-Zentrale und Projektleiter von "Bakongo Paz", sagte: "Eine der größten Herausforderungen unseres Landes ist es, die Gesellschaftsstruktur wiederherzustellen, die nach mehr als fünf Jahrzehnten des Konflikts vollkommen zerstört ist. Wir sind uns bewusst, dass wir, die Jugend, voranschreiten und eine klare Botschaft an unsere Gesellschaft senden müssen: dass es trotz aller Wunden und Schmerzen möglich ist, den Streit zu schlichten und friedlich miteinander zu koexistieren. Dass wir zu den großen Preissiegern der 'Coca-Cola Shaping a Better Future Grant Challenge' gehören, ist für die Bogotá-Zentrale enorm inspirierend. Diese Anerkennung ermöglicht es uns, unser Ziel für die nahe Zukunft zu erreichen: eine verbesserte, stärkere Version von 'Bakongo Paz' in 2017."

Alfredo Rivera, Präsident von Coca-Cola Lateinamerika, sagte: "Das Coca-Cola-System will sich als starker Partner kolumbianischer Communities etablieren. Die Global Shapers von Bogotá, Kolumbien erinnern uns alle an die Bedeutung des Engagements junger Generationen für das Vorhaben, nachhaltige Lösungen für die komplexesten globalen Probleme zu schaffen."

Das "Bakongo Paz"-Projekt der Bogotá-Zentrale gewann die Abstimmung der Mitglieder der Global Shapers Community als "Shaping a Better Future"-Finalist, und als großer Preissieger durch eine hochrangige Gruppe von Preisrichtern aus Führungspersönlichkeiten des öffentlichen und privaten Sektors.

Die "Coca-Cola Shaping a Better Future Grant Challenge" verzeichnete in diesem Jahr mehr als 100 eingereichte Projekte von Global Shapers-Zentralen auf der ganzen Welt. Zusätzlich zum Hauptpreisträger Bogotá wurden vier weitere Zentralen zu Siegern 2016 ernannt:

Ahmedabad, Indien, "Shaping Education" - Alternative Bildungsmöglichkeiten für benachteiligte Jugendliche in Indien.

Ho, Ghana, "The Water Purification Project (WPP)" - Verbesserter Zugang zu nachhaltigem, sauberen Trinkwasser in Ghana.

Joinville, Brasilien, "Politize!" Verbesserte politische und staatsbürgerliche Bildung durch unterhaltsame, interaktive Online-Spiele für Schulkinder in Brasilien.

Uyo, Nigeria, "Education for Sustainable Development" - Errichtung von Bibliotheken und verbesserter Zugang zu Lesematerialien und Bildung für Jugendliche in Nigeria.

Über die Global Shapers Community

Die Global Shapers Community ist ein Netzwerk aus Zentralen, die von jungen Menschen entwickelt und geleitet werden, die sich durch ihre Fähigkeiten, ihre Erfolge und ihre Motivation auszeichnen, wenn es darum geht, einen Beitrag für ihre Communities zu leisten. Es ist eine Initiative des Weltwirtschaftsforums.

Über das Weltwirtschaftsforum

Das Weltwirtschaftsforum engagiert sich dafür, die Weltsituation zu verbessern. Es ist die internationale Organisation für Kooperationen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor. Auf dem Forum kommen die wichtigsten Führungspersönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Bereichen zusammen, um internationale, regionale und branchenweite Programme zu gestalten. (www.weforum.org).

Über The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) ist der weltweit größte Getränkehersteller und erfrischt Verbraucher mit über 500 Marken mit oder ohne Kohlensäure sowie mehr als 3.800 verschiedenen Getränken. Angefangen bei Coca-Cola - mit ihrem hohen Wiedererkennungswert eine der wertvollsten Marken der Welt - umfasst das Portfolio unseres Unternehmens 20 milliardenschwere Marken, von denen 18 als Optionen mit reduziertem oder niedrigem Kaloriengehalt oder ganz ohne Kalorien erhältlich sind. Zu unseren milliardenschweren Marken zählen Diet Coke, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Dasani, vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Del Valle, Georgia und Gold Peak. Dank des größten Vertriebssystems der Welt für Getränke sind wir Anbieter Nr. 1 für Getränke mit und ohne Kohlensäure. Verbraucher in mehr als 200 Ländern genießen jeden Tag mehr als 1,9 Milliarden Einheiten unserer Getränke. Mit unermüdlichem Einsatz für die Entwicklung nachhaltiger Gemeinwesen konzentriert sich unser Unternehmen auf Maßnahmen zur Reduzierung von Umweltbelastungen, zur Schaffung eines sicheren und integrativen Arbeitsumfeldes für unsere Angestellten sowie zur besseren wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinwesen, in denen wir tätig sind. Gemeinsam mit unseren Abfüllpartnern zählen wir mit mehr als 700.000 System-Mitarbeitern zu den zehn größten privaten Arbeitgebern der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter Coca-Cola Journey auf www.coca-colacompany.com, oder folgen Sie uns auf Twitter unter twitter.com/CocaColaCo, unserem Blog Coca-Cola Unbottled unter www.coca-colablog.com oder auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company.

