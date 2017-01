DAX - Pattsituation vor der Trump-Vereidigung

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX® marschierte gestern kurzzeitig in den Bereich des Horizontalwiderstands um 11.640 Punkte, konnte sich jedoch dort nicht wirklich etablieren, geschweige denn Anschlusskäufer hervorlocken. Im Anschluss ging es dann heute Vormittag schon wieder deutlich unter die Marke von 11.600 Punkten.

Auch an der Wall Street gab es gestern leichte Kursverluste im Vorfeld der heute Abend anstehenden Vereidigung von Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Im deutschen Börsenbarometer können aktuell weder Bullen noch Bären entscheidende Akzente setzen - zu groß scheint die Unsicherheit, was Trump in den ersten Tagen seiner Amtszeit anstellen wird. Aus charttechnischer Sicht ist der deutsche Leitindex innerhalb der Spanne 11.535 bis 11.635 Punkte als technisch neutral einzustufen. Dementsprechend besteht auf aktuellem Niveau kein wirklicher Handlungsbedarf. Allen Lesern ein schönes Wochenende!

DAX® in Punkten Stundenchart : 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 29.12.2016 bis 20.01.2017 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2012 - 01.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU67DK 14,80 10.140 7,84 31.03.2017 DAX® Index HU6E2R 22,07 9.410 5,25 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 20.01.2017; 10:31 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU681X 13,96 12.900 8,02 31.03.2017 DAX® Index HU6813 2,59 11.840 45,52 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 20.01.2017; 10:31 Uhr

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Pattsituation vor der Trump-Vereidigung erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).