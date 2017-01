Um den Deal Bayer/Monsanto bauen sich in New York neue Kombinationen auf. Der Ausgangspunkt war der Besuch beider Chefs beim künftigen Präsidenten. Über die Zusagen hatten wir bereits in der Actien-Börse berichtet.



Die Wall Street-Analysten rechnen weiter: Es gibt voraussichtlich keine Einschränkungen durch die Anti-Trust-Behörde. Daraus folgt eine komplette Übernahme/Fusion, und nur kleinere Nebengeschäfte werden freiwillig ausgegliedert. Wo liegt dann nach gleicher Rechnung, aber nach amerikanischen Maßstäben, der Zielwert des dann größten Konzerns in der Gentechnologie/Saatgut?



Reichen 83 Mrd. Euro? Die Amerikaner gehen bis 110/115 Mrd. Euro, wobei hilfreich ist, dass die Zweitdrittel-Mehrheit an Covestro schon 9,5 Mrd. Euro Marktwert erreicht, die demnächst zu platzieren sein werden und die Finanzierung des Monsanto-Deals natürlich sehr deutlich reduzieren. Leverkusen war bislang nur von etwa der Hälfte als Finanzhilfe ausgegangen. Wir wiederholen daher: Die Markttechnik von Bayer spiegelt diese Überlegungen glaubhaft wider.



Hans A. Bernecker