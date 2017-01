DAVOS (dpa-AFX) - Die Online-Handelsplattform Ebay will ihre Kleinanzeigen weiterhin gratis anbieten. "Es ist unwahrscheinlich, dass wir in absehbarer Zeit eine Grundgebühr bei Ebay Kleinanzeigen erheben", sagte Ebay-Chef Devin Wenig der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. "Es ist ein profitables Geschäft für uns, obwohl wir dem Verbraucher nichts berechnen." Das Geld komme einerseits durch Werbung und andererseits durch die kostenpflichtige Hervorhebung von Kleinanzeigen herein. "Der Verbraucher kann dies machen, muss es aber nicht." Ebay Kleinanzeigen läuft parallel zum klassischen Ebay-Marktplatz./das/DP/stb

