Derzeit hängt unser Musterdepotwert Bet-at-home.com in einer Handelsspanne zwischen 80 und 85 Euro fest. Doch das muss nicht mehr lange so bleiben. Mit einem Börsenwert von knapp 600 Mio. Euro und einem Freefloat von grob 45% ist die Aktie nun auch auf dem Radar größerer Fonds und internationaler Investoren gelandet. Auf Konferenzen in England oder Frankreich kann sich das Management vor Gesprächsanfragen kaum retten. Insofern sollte da nun der Ausbruch aus der Handelsrange gelingen. Doch auch die Dividende könnte ein Treiber sein. Für das abgelaufene Jahr will der Vorstand 5 bis 7,50 Euro je Aktie ausschütten. Finanzvorstand Michael Quatember hat dieses Ziel im Gespräch mit dem Investor Magazin erneut bestätigt. Vorstellbar sei eine Grunddividende von 2,50 Euro und eine Sonderzahlung oben drauf. Im schlechtesten Fall käme die Aktie auf eine Ausschüttungsrendite von rund 6%. Wer unserer Erstempfehlung im Januar 2014 folgte, kann sich gar auf eine Rendite von ca. 30% freuen (Einstandskurs: 14,10 Euro).

Operativ on track

Operativ ist das Unternehmen on track. Nach dem EM-Jahr will man nun auch ohne sportliches Großereignis die Einnahmen steigern, wobei sich auch das Casino-Geschäft ähnlich gut wie die Sportwetten entwickelt. Dessen Anteil liegt bei etwa 50%. Fakt ist aber auch, dass die Marketingkosten im Wettsegment nun sinken werden, da es kein sportliches Großereignis gibt. Sie dürften unter 40 Mio. Euro liegen im Jahr 2017. Und somit sollte ein erneutes EBITDA-Plus auch in diesem jahr realistisch sein. Die Aktie bleibt einer unserer Favoriten.

Bildquelle: Bet-at-home.com AG

