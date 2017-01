Köln (ots) - Köln, 20.01.17: Das Dschungelcamp bleibt auch mit der siebten Show ein Quotenhit: Insgesamt 6,14 Millionen Zuschauer (MA: 27,4 %) sahen am Donnerstagabend ab 22.15 Uhr eine weitere Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Bei den 14- bis 59-Jährigen erreichte die Sendung herausragende 36,5 Prozent Marktanteil (4,70 Mio.).



Insgesamt war der Donnerstag sehr erfreulich für RTL, denn eine neue Folge von "Der Lehrer" holte um 20.15 Uhr sehr gute 16,3 Prozent Marktanteil (14 bis 59 Jahre) bei 3,45 Millionen Zuschauern ab 3 Jahre.



Im Anschluss, um 21.15 Uhr, erreichte die neue Sitcom "Magda macht das schon" mit der ersten Folge 3,2 Millionen ab 3 Jahre und 14,9 Prozent Marktanteil (14 bis 59 J.). Die zweite Folge der RTL-Eigenproduktion sahen dann sogar 4,0 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (MA 14,0 %). Der Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen lag bei satten 19,3 Prozent.



Um 23.30 Uhr konnte "Modern Family" mit einem Marktanteil von 24,8 Prozent (14 bis 59 Jahre) einen äußerst erfolgreichen Start bei RTL hinlegen. 2,47 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre sahen die erste Folge der mehrfach preisgekrönten US-Sitcom (MA 18,0 Prozent).



Mit einem Tagesmarktanteil von 15,9 Prozent (14 bis 59 Jahre) lag RTL am auch Donnerstag vor der gesamten Konkurrenz. Auf den Plätzen folgten SAT.1 (10,1 %), ZDF (8,5 %), VOX (6,3 %) und ProSieben (6,2 %). Beim Gesamtpublikum lag RTL mit 11,7 Prozent Tagesmarktanteil hinter dem ZDF (15,7 %) und vor der ARD (10,1 %).



