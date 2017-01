Der deutsche Spezialmaschinenbauer gibt heute bekannt: Der Vorstandsvorsitzende Martin Goetzeler werde das Unternehmen Ende Februar verlassen, die dann regulär endende Amtszeit wird nicht verlängert. Die Entscheidung des seit März 2013 amtierenden Vorstandsvorsitzenden (zuvor u.a. Geschäftsführer der Osram GmbH) beruhe auf persönlichen Gründen und sei im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat getroffen worden, heißt es in der heutigen Mitteilung von Aixtron.



Aufsichtsratschef Kim Schindelhauer führt Aixtron bis zur Bestellung eines neuen CEO. Goetzeler hatte versucht, Aixtrons Situation durch den Verkauf an einen chinesischen Investor zu stabilisieren, was am Veto aus den USA scheiterte.



Die Aktie des defizitären Anlagenbauers (Depositionssysteme zur Herstellung komplexer Halbleiter sowie LEDs) stand Anfang 2011 bei rund 32 Euro. Nach einem Kursverlust von rund 1,3 Prozent notiert Aixtron zurzeit bei 3,15 Euro, ein Börsenwert in Höhe von 360 Millionen Euro wird zurzeit angezeigt.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info