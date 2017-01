Stuttgart - Umsatzspitzenreiter bei den Unternehmensanleihen an der Börse Stuttgart war in dieser Handelswoche erneut die Hybridanleihe (ISIN XS1405763019/ WKN A2DACG) von LANXESS (ISIN DE0005470405/ WKN 547040), so die Börse Stuttgart.Der Bond des Spezialchemiekonzerns im Volumen von 500 Millionen Euro laufe bis Dezember 2076 und die Mindeststückelung betrage 1.000 Euro nominal. Aktuell notiere die Anleihe bei 104,55 Prozent. (20.01.2017/alc/n/a)

