Frankfurt/Main (ots) - Die ING-DiBa erhält für die erfolgreiche Einführung eines Energiemanagement-Systems an ihren drei Standorten Frankfurt, Hannover und Nürnberg ein Energiemanagement-Zertifikat der DQS. Ziel der Bank ist es, den Energieverbrauch bis 2020 kontinuierlich zu reduzieren und damit insgesamt drei Prozent des aktuellen Energieverbrauchs einzusparen.



Vorstandsmitglied Zeljko Kaurin nahm heute stellvertretend für die ING-DiBa AG das Zertifikat von Danny Schütz, Auditor der DQS GmbH, entgegen. "Das Zertifikat bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und weiterhin einen Beitrag zur stetigen Reduktion unserer Energieverbräuche leisten können", so Zeljko Kaurin.



Zu diesem Zweck hat die Bank das nach der internationalen Norm DIN EN ISO 50001 zertifiziertes Energiemanagementsystem eingeführt. Neben Wasser und Kühlung deckt die ING-DiBa insgesamt 67 Prozent ihres Gesamtenergiebedarfs mit Strom und Wärme. "Bei diesen beiden Ressourcen haben wir die größten Einsparpotentiale", bestätigt Kathrin Röllinghoff, Energiebeauftragte der ING-DiBa.



