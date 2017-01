Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag bislang noch keine klare Richtung eingeschlagen. Von schwachen US-Vorgaben belastet, setzte der Leitindex SMI zunächst die Abwärtsbewegung der vergangenen Tage fort. In der Folge grenzte das Pharma-Schwergewicht Novartis seine Kurseinbussen ein, was dem Index den Sprung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...