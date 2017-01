FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Markt für deutsche Staatsanleihen haben die Kurse am Freitag nach anfänglichen Gewinnen wieder an die Verluste der Vortage angeknüpft. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,28 Prozent auf 162,58 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 0,40 Prozent.

Zwischenzeitlich hatten nach Einschätzung von Marktbobachtern jüngste Aussagen der US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen die Kurse der Festverzinslichen etwas gestützt. Die US-Notenbank Fed sei noch nicht zu spät dran, um die Inflation im Zaum zu halten, sagte Yellen am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer Rede an der Universität Stanford. Doch der stützende Effekt blieb nicht von Dauer und die Renditen legten bald wieder zu.

Seit einer ersten Rede Yellens diese Woche am Mittwoch sind die Renditen insgesamt deutlich gestiegen. Yellen hatte in dieser Rede mehrere Zinsanhebungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt.

Die Anleger an den Finanzmärkten beobachten derzeit mit Spannung, welchen Kurs die Fed unter dem bereits in wenigen Stunden amtierenden US-Präsidenten Donald Trump einschlagen wird. Mindestens eine Zinserhöhung bis zum Jahresende ist an den Finanzmärkten fast vollständig eingepreist. Die Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung bereits im Februar oder März liegt bei gut einem Drittel./tos/jkr/stb

ISIN DE0009652644

