Liebe Trader,

nach einem massiven Kursrückfall auf ein Verlaufstief von gerade einmal 2,81 Euro Mitte 2016 zeigt sich in dem Wertpapier von Kontron seitdem eine sukzessive Verbesserung des Chartbildes und erlaubte es Anfang November auf ein Zwischenhoch von 3,27 Euro anzusteigen. Kurz darauf fiel der Wert zwar in eine ausgeprägte Konsolidierungsphase mit Abgaben auf 2,74 Euro, jedoch ist dies als Teil einer bullischen Flagge zu interpretieren und dürfte weiteres Kurspotential nach sich ziehen. Untermauert wird diese These nämlich auch durch den heutigen Kursanstieg über die obere Trendkanalbegrenzung und die Marke von 3,01 Euro, weshalb eine weitere Rallystufe anzunehmen ist und jetzt bestens auf der Long-Seite nachgehandelt werden kann.

Long-Chance:

Sobald es Marktteilnehmern gelingt die Aktie von Kontron per Wochenschlusskurs oberhalb von 3,01 Euro zu etablieren, dürfte weiteres Kurspotential zu den Zwischenhochs bei 3,27 Euro freigesetzt werden. Darüber kann es locker noch bis in den Bereich von 3,50 Euro weiter aufwärts gehen, ehe Marktteilnehmer wieder etwas Geld vom Tisch nehmen und zu einer kurzfristigen Konsolidierung der Kontron-Aktie führen. Ein entsprechender Stop sollte aber noch unterhalb von 2,85 Euro angesetzt werden - mit volatilen Kursschwankungen ist nämlich im aktuellen Bereich dringend zu rechnen. Aber erst darunter dürfte sich das Chartbild sukzessiv weiter eintrüben und zunächst Abgaben auf die Zwischentiefs bei 2,74 Euro erlauben - ein Kursrutsch darunter setzt den untergeordneten Abwärtstrend hingegen weiter fort und könnte Abgaben auf sogar 2,50 Euro bereithalten.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 3,05 Euro

Kursziel: 3,27 / 3,50 Euro

Stopp: < 2,85 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,20 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Kontron AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 3,05 Euro; 12:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.