FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom darf ihre E-Book-Plattform Tolino an den japanischen Online-Händler Rakuten verkaufen. Das Bundeskartellamt genehmigte am Freitag den Erwerb der Vermögenswerte für den technischen Betrieb der Plattform des Kindle-Konkurrenten durch die Rakuten Inc.

Die Telekom hat den Cloud-basierten E-Book-Shop Tolino bisher für die Buchhändler Thalia, Weltbild und Hugendubel betrieben, die das elektronische Buchlesegerät dazu verkaufen. Rakuten ist mit dem E-Book-Shop Kobo und eigenen Lesegeräten in Deutschland aktiv.

Zwar habe Tolino im deutschen Markt für elektronische Bücher neben dem Marktführer Amazon mit seinem Kindle eine wichtige Position. "Der Erwerb durch Rakuten bringt aber keine wettbewerblichen Probleme mit sich", begründete Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt die Entscheidung. "Rakuten ist zwar global ein wichtiger Player, im E-Book-Bereich in Deutschland ist das Unternehmen aber bislang ein eher kleinerer Wettbewerber."

Elektronische Bücher kommen in Deutschland auf einen Marktanteil von etwa 5 Prozent im Buchhandel im Publikumsmarkt. Amazon ist mit dem Kindle-Shop Marktführer und verkauft fast die Hälfe aller E-Books. Fasst man die Aktivitäten der verschiedenen Buchhändler zusammen, liegt der Marktanteil der über tolino abgewickelten Verkäufe bei ca. 30 bis 40 Prozent. Der Anteil von Rakuten/Kobo ist im Vergleich dazu sehr gering und bewegt sich im niedrigen einstelligen Bereich. Weitere Wettbewerber sind unter anderem Apple mit dem iBook-Store und der Google Play Store.

Im Markt für Lesegeräte besteht zudem Wettbewerbsdruck durch Tablets und Smartphones, über die E-Books per App-Anwendung ebenfalls lesbar sind.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2017 06:55 ET (11:55 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.