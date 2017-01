Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Ökonomen heben Inflationsprognosen etwas an

Die Inflationserwartungen der regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten Ökonomen sind in den vergangenen drei Monaten gestiegen. Allerdings blieben sie mit Blick auf das Jahr 2019 hinter denen der EZB zurück. Wie aus dem aktuellen Survey of Professional Forecasters hervorgeht, rechnen die Ökonomen für die Jahre 2017, 2018 und 2019 mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 1,4 (November-Prognose: 1,2) Prozent, 1,5 (1,4) und 1,6 Prozent. Langfristig sehen die Ökonomen die Inflation weiterhin bei 1,8 Prozent.

Chinas starke Wirtschaft könnte 2017 in schwere See geraten

Dank eines guten alten Konjunkturprogramms fängt das neue Jahr für China mit einer wiedererstarkten Wirtschaft an. So verbesserte sich die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal um 6,8 Prozent - 0,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Aufs Gesamtjahr gerechnet legte die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt um 6,7 Prozent zu. Schenkt man Pekings Rhetorik Glauben, wendet sich das Reich der Mitte dieses Jahr von Konjunkturpaketen ab und konzentriert sich auf die immensen Finanzrisiken. Doch sollten dann die transpazifischen Spannungen eskalieren, könnte das alles Böse enden.

Über Europa rollt Anfang des Jahres eine Übernahmewelle

Jeden Tag ein neuer Deal: so sieht es momentan in der europäischen Unternehmenswelt aus. Der 8,5 Milliarden Euro teure Zusammenschluss der französischen Safran mit Zodiac Aerospace ist bereits die dritte milliardenschwere Transaktion in Europa, die in dieser Woche angekündigt wurde. Damit summiert sich in diesem noch jungen Jahr das Transaktionsvolumen schon auf nahezu 100 Milliarden US-Dollar auf.

Schäuble kritisiert Trumps Haltung zum Automarkt

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich unmittelbar vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump kritisch zu dessen Kritik an den Handelsbeziehungen im Automarkt geäußert. "Wenn Trump den Amerikanern wirklich vorschreiben will, welche Automarken sie kaufen sollen, wünsche ich ihm viel Glück", sagte Schäuble dem Spiegel.

Britischer Schatzkanzler will Brexit in zwei Jahren abschließen

Der britische Schatzkanzler Philip Hammond hält einen Abschluss der Brexit-Verhandlungen mit der EU nach zwei Jahren für eine "politische Notwendigkeit". Eine anschließende Übergangszeit werde ebenfalls nötig sein, um den Unternehmen und der Regierung zu erlauben, sich an die neue Beziehung zwischen Großbritannien und dem Staatenblock anzupassen.

Präsidentschaftsanwärter der französischen Linken für Protektionismus

Mehrere Präsidentschaftsanwärter der französischen Linken haben sich in einer Fernsehdebatte für Protektionismus in der EU ausgesprochen. Ex-Premierminister Manuel Valls sagte am Donnerstagabend, es müsse Strafzölle auf Importgüter geben, die nicht die sozialen und Umweltstandards der EU erfüllten. Valls ist einer der Favoriten für die erste Vorwahlrunde der regierenden Sozialisten am Sonntag.

GB/Einzelhandelsumsatz Dez -1,9% gg Vm; +4,3% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz Dez PROG: -0,2% gg Vm; +7,0% gg Vj

Taiwan Exportaufträge Dez +6,3% gg Vorjahr (PROG: +10,0%)

Taiwan Exportaufträge Dez 41,24 Mrd USD

