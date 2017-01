Schon wieder muss die Produktion am wichtigen Standort Hattorf unterbrochen werden. Wobei das nicht am Unternehmen liegt, sondern am Wetter: Die Werra führt Niedrigwasser, so dass die Salzabwasserentsorgung nicht möglich ist.. Die Anleger nehmen es zur Stunde gelassen. Ein gutes Zeichen, denn damit zeigt sich der Kurs weiterhin oberhalb der jetzt als Unterstützung fungierenden Chartzone 22,90/23,00 Euro robust. Aber wie viel Luft kann da noch nach oben sein?

Natürlich hängt das davon ab, wie das vierte Quartal bei K+S gelaufen ist und wie man selbst die Perspektiven für das angelaufene Jahr einschätzt. Das jedoch steht momentan noch nicht auf dem unmittelbaren Terminplan, die Aktie müsste also erst einmal ohne fundamentalen Rückenwind weiterlaufen, sofern nicht kurzfristige ...

