Düsseldorf - Ein hervorragendes Immobilienjahr 2016 meldet die Commerz Real, so die Commerz Real AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die hundertprozentige Tochter der Commerzbank konnte sowohl im Transaktions- als auch im Neugeschäft die Vorjahreszahlen deutlich übertreffen. So stieg das Transaktionsvolumen assetübergreifend um mehr als ein Drittel auf rund 4,1 Milliarden Euro (2015: ca. 3 Milliarden Euro), wobei es sich zu 99 Prozent um Immobilientransaktionen handelte. Mit rund 2,7 Milliarden Euro lag das Volumen der Verkäufe etwa doppelt so hoch wie jenes der Ankäufe (ca. 1,4 Milliarden Euro). Mehr als die Hälfte der Transaktionen (ca. 2,4 Milliarden Euro) entfiel auf den offenen Immobilienfonds hausInvest (ISIN DE0009807016/ WKN 980701), bei dem sich An- und Verkäufe in etwa die Waage hielten.

Den vollständigen Artikel lesen ...