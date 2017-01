Bei Goldcorp ist seit vergangenem Jahr ein neues Management am Ruder. Ziel des neuen Vorstandes ist es, in den nächsten fünf Jahren kräftig zu wachsen. Bei Markus Bußler vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR kommt der Ausblick sehr gut an. Aber auch aus charttechnischer Sicht ist die Goldcorp-Aktie aus seiner Sicht interessant. In der kompletten Sendung spricht Bußler außerdem über Gold, Silber, Cameco, Endeavour Mining, Endeavour Silver, Klondex, Yamana Gold und Aurico Metals. Die Sendung finden Sie HIER.