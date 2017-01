Hamburg (ots) - "Du hast. Du hast mich..." röhrt es am 23. und 24. März bei CinemaxX, wenn der Konzertfilm "Rammstein: Paris" erstmals auf der großen Leinwand stattfindet. Im XXL-Format und mit bestem Sound erleben Fans ein Best-Of der zwei epischen Auftritte der Band in Paris aus dem Jahr 2012 - da ist Gänsehaut vorprogrammiert. Tickets für das Rock-Spektakel der Superlative gibt es ab sofort (ab 12,50 EUR) unter www.cinemaxx.de/rammstein.



Im Jahr 2012 spielte RAMMSTEIN zwei Konzerte in der Pariser Bercy-Arena vor 17.000 begeisterten Fans - natürlich waren die Tickets für dieses Highlight restlos ausverkauft. CinemaxX bringt mit "Rammstein: Paris" die Highlights dieser beiden legendären Nächte zurück auf die große Leinwand. Und wo kann sich die Schlagkraft der bildgewaltigen, spektakulären Bühnenshows und der unvergleichbare Sound besser entfalten, als im Kino: Von Pyrotechnik, über Kunstblut, groteske Kostüme und Make Up - die Rocker um Frontmann Till Lindemann wissen, wie sie ihre Hits wie "Engel" oder "Du hast" spektakulär in Szene setzen.



Zum Film: Ein Konzert der Band RAMMSTEIN auf die Kinoleinwand zu bringen, ist eine außerordentlich schwierige Aufgabe. Den gewaltigen Sound, die Menge an visuellen Eindrücken, die Details und großen Gesten so einzufangen, dass auch die Kinozuschauer die RAMMSTEIN-Experience nachempfinden können: Wer das schaffen will, muss einerseits die unmittelbare Nähe zum Bühnengeschehen vermitteln, andererseits den Blick aus der Totalen, sowie drittens die Aufregung des Dabeiseins einfangen - und die Musik muss brachial gut klingen.



Der Konzertfilm "Rammstein: Paris" setzt neue Maßstäbe. Während der "Made in Germany"-Tour drehte der schwedische Regisseur Jonas Åkerlund im März 2012 bei zwei umjubelten RAMMSTEIN-Konzerten, die vor jeweils 17.000 Zuschauern im Palais Omnisports in Paris-Bercy stattfanden. Der Film, der daraus entstanden ist, ist (mit 16 Songs aus dem gesamten Repertoire) nicht nur das bislang spektakulärste Bilddokument über die derzeit größte deutsche Rock-'n'-Roll-Band - er ist ein Meisterwerk des Musikkinos, das die Energie von RAMMSTEIN in ein einmaliges visuelles und sonisches Erlebnis fasst.



Tickets für den Konzertfilm "Rammstein: Paris" gibt es ab sofort ab 12,50 EUR an den Kinokassen in den teilnehmenden CinemaxX Kinos, den dortigen Ticketautomaten, auf www.cinemaxx.de/rammstein oder per Smartphone-Apps, die unter www.cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werden können.



Teilnehmende CinemaxX Kinos sind:



Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor, Hannover, Heilbronn, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart-LH, Trier, Wolfsburg, Wuppertal und Würzburg.



