20. Januar 2017: Gleich drei Frauen beschäftigen Felix "Einstein" Winterberg (Tom Beck) im neuen Mordfall "Mikrowellen" am kommenden Dienstag in SAT.1: Während er Nova Meierhenrich als Freundin eines ermordeten Homöopathen auf den Zahn fühlt, wird der Wissenschaftler selbst zum "Opfer" eines Sektenoberhaupts: Tina Ruland alias Ambrosia ist die Ex-Frau des Ermordeten und lässt den Physikprofessor ausspionieren, während er mit Sekten-Jüngerin Sina (Maike Johanna Reuter) Tantra-Sex hat. Auch für den attraktiven Wissenschaftler, bekanntermaßen kein Kind von Traurigkeit, eine vollkommen neue Erfahrung: Kann es sein, dass durch dieses bewusstseinserweiternde Erlebnis bei Einstein die ersten Symptome seiner Erbkrankheit Chorea Huntington ausbrechen? Oder trachten die Frauen nach seinem Leben?



Ganz und gar nicht hüllenlos zeigt sich Ärzte-Sänger Bela B. im Anschluss, um 21:15 Uhr, in der neuen "Einstein"-Folge "Der King lebt": Eine glühende Elvis-Verehrerin wird erhängt auf ihrem Dachboden aufgefunden. Ein Suizid scheidet aus, wie Einstein auf den ersten Blick erkennt. Außerdem fällt Felix auf, dass in der Sammlung der Toten das legendäre Elvis-Album "Diamonds" von unschätzbarem Wert fehlt. Nachdem am Tatort auch noch Haare des Kings persönlich gefunden werden, gerät der Elvis-Imitator Martin Stude alias Bela B. ins Visier der Polizei: Er gesteht den Mord, in der Hoffnung dadurch zu beweisen, er sei der uneheliche Sohn von Elvis Presley. Kommt ihm Einstein auf die Schliche? Oder kostet das Stelldichein mit Carola (Sabrina White), der Ehefrau seines Polizeichefs Tremmel (Rolf Kanies), zu viel seiner Aufmerksamkeit?



"Einstein" am 24. Januar 2017, ab 20:15 Uhr in einer Doppelfolge in SAT.1



