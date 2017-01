In der neuen Ausgabe des Anlegermagazins DER AKTIONÄR dreht sich die Titelstory diesmal rund um Hot-Stocks. Um Hot-Stocks mit einem Kurspotenzial von bis zu 120 Prozent. Vorgestellt werden Aktien aus den Bereichen Biotech, Elektromobilität und vielen mehr. In dieser Sendung wirft Florian Söllner einen ersten Blick auf einige dieser Werte. So geht es zum Beispiel um Polytec, ein Wert der von den Zukunftsthemen Leichtbau und Elektromobilität profitieren könnte. Außerdem spricht Florian Söllner im Gespräch mit Moderator Marco Uome über Apple, Tesla, 3D Systems, Nvidia, Manz und Ceotronics. Der Experte verrät, was es bei diesen Werten für Neuigkeiten gibt und und wie sich der Anleger aktuell positionieren könnte.