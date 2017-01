Bayer - USA als Markt immer wichtiger

Ingmar Königshofen,

Erst kürzlich wurde eine der größten Zukäufe durch ein deutsches Unternehmen endgültig unter Dach und Fach gebracht, wodurch Bayer immer stärker auf den US-amerikanischen Markt drängt und sich hierdurch viele Vorteile verspricht - doch geht für die Leverkusener die Rechnung auch unter Donald Trump auf?

Um eine präzise Antwort auf die gestellte Frage zu geben, wird zunächst noch die Vereidigung des neuen US-Präsidenten abgewartet werden müssen - Aus charttechnischer Sicht hat sich die Bayer-Aktie seit Jahresbeginn einen wichtigen Meilenstein erobern können, indem das Wertpapier über einen mittelfristigen Abwärtstrend, sowie den markanten Horizontalwiderstand von 99,28 Euro ausgebrochen ist. Seither zeigen sich Marktteilnehmer jedoch zurückhaltend, was sich in dem Papier in einer eindeutigen Seitwärtsphase seit Anfang 2016 widerspiegelt. Aufgrund zahlreicher Drohungen des designierten US-Präsidenten hat Bayer im Vorfeld schon mal angekündigt, keine Arbeitsplätze bei Monsanto abzubauen und geht somit einen möglichen Konflikt aus dem Wege. Aber als einer der schwächsten Werte im DAX-Index weist die Aktie noch Nachholbedarf auf.

Ab jetzt wird es spannend

Der zu Beginn dieses Jahres vollzogene Ausbruch mit einem Verlaufshoch bei 103,25 Euro hat eindeutig ein Kaufsignal hervorgebracht und wurde auch regelkonform nach einem Pullback um die Ausbruchszone von 99,28 Euro abgefangen. Weitere Kursgewinne sollten nun bis 105,00 Euro, sowie darüber bis 112,00 Euro folgen können. Eine passende Verlustbegrenzung sollten Anleger bei einem direkten Long-Engagement allerdings noch um die 50-Tage Durchschnittslinie von 97,25 Euro ansetzen - aber erst ein unerwarteter Kursrutsch unter den gleitenden Durchschnitt EMA 200 bei aktuell 96,37 Euro sollte zu einem größeren Verkaufssignal und einem Wiedereintauchen in den mittelfristigen Abwärtstrend führen. Abgaben auf das Niveau von grob 90,00 Euro wären dann die Folge.

Widerstände: 102,85; 103,25; 104,60; 107,65; 110,00; 112,00 Euro

Unterstützungen: 100,65; 99,28; 98,05; 97,25; 96,37; 95,00 Euro

Bayer in EUR im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.03.2016 - 20.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000BAY0017

Bayer in EUR im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.01.2012 - 20.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000BAY0017

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Bayer für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Letzter Bewertungstag Hebel Bayer

HU8LSG 2,02 80,00 14.06.2017

4,94 Bayer HU8LSM 1,10 90,00 14.06.2017

8,94

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.01.2017; 13:42 Uhr

Turbo Bear auf Bayer für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Letzter Bewertungstag Hebel Bayer HU8L92 2,06 120,00 14.06.2017 5,12 Bayer

HU8L9X 0,98 110,00 14.06.2017

11,20

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.01.2017; 13:44 Uhr

