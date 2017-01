Pressemitteilung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG:

Veränderungen in DEMIRE Aktionärsstruktur und Aufsichtsrat

Günther Walcher tritt als Aufsichtsrat der DEMIRE nach abgeschlossener Restrukturierung, Neupositionierung und erfolgreichem Ausbau der Geschäftsaktivitäten zurück. Gleichzeitig hat die DeGeLog, an der Günther Walcher eine Minderheitsbeteiligung hielt, das Aktienpaket an DEMIRE in Höhe von 8,32 % des Grundkapitals an Klaus Wecken, Wecken &Cie. verkauft. Zudem legt Dr. Peter Maser sein Aufsichtsratsmandat bei der DEMIRE AG nieder. Herr Dr. Maser war Anfang 2015 in den Aufsichtsrat der DEMIRE berufen und zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. Er stand dem Unternehmen mit seiner langjährigen Bank- und Kapitalmarkterfahrung und seiner Expertise als Rechtsanwalt in den Bereichen Aktien- und Kapitalmarktrecht ...

