Bei Apple brodelt wieder einmal die Gerüchteküche. Angeblich soll Tim Cook dem designierten US-Präsidenten Donald Trump Zugeständnisse gemacht haben, was die Produktion von iPhones in den USA angeht. Florian Söllner vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR glaubt nicht, dass die Produktion in die USA zurückgeholt wird. Wie die Perpsektiven für die Apple-Aktie aussehen, erfahren Sie im folgenden Video. Florian Söllner hat sich im Gespräch mit Moderator Marco Uome noch über weitere Themen geäußert. Die gesamte Sendung mit den Einschätzungen zu Tesla, Polytec, 3D Systems, Nvidia, Manz und Ceotronics finden Sie HIER.