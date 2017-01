Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktie des Linzer Stahlkonzerns voestalpine von 34,5 auf 41,0 Euro angehoben. Ihre Anlageempfehlung bleibt weiterhin neutral bei "hold", nachdem sie ihre Kaufempfehlung für die voest im Juni 2016 gestrichen hatten.

Die Kurszieländerung sei das Ergebnis einer Aktualisierung des Bewertungsmodells, schreibt der Analyst Markus Remis in der aktuellen RCB-Analyse. Für die am 9. Februar bevorstehenden Geschäftszahlen zum dritten Quartal 2016/17 erwartet er, dass das Zahlenwerk trotz saisonbedingt schwächerer Erlöse "bestätigend" für den Gesamtjahresausblick des Konzerns sein werde. Allgemein erwarte man ein "anständiges" Quartalsergebnis, nach dem stahlgetriebenen Übertreffen der Prognosen im zweiten Quartal seien die Erwartungen diesmal jedoch fordernder.

Für das laufende Geschäftsjahr 2016/17 der voestalpine prognostiziert die RCB nun einen Gewinn von 2,82 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 3,30 (2017/18) und 3,70 (2018/19) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 1,05 (2016/17), 1,15 (2017/18) und 1,25 (2018/19) Euro je Aktie erwartet.

Am Freitagnachmittag notierten voestalpine an der Wiener Börse mit plus 1,44 Prozent bei 39,155 Euro.

