Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben für die Aktien des Gummi- und Kautschukherstellers Semperit ihre Kaufempfehlung "buy" ausgesprochen, nach dem neutralen Votum "hold". Das Kursziel wurde zugleich von 27,0 Euro auf 33,5 Euro erhöht.

Grund für die Kaufempfehlung sei die Beilegung des Rechtsstreits mit dem thailändischen Joint-Venture-Partner Sri Trang, erläutert Analyst Markus Remis in seiner aktuellen Studie. Semperit hatte zur Wochenmitte bekanntgegeben, sich aus der Handschuhproduktion in Thailand zurückzuziehen. Semperit erhält im Rahmen der Beendigung des Joint Ventures eine einmalige Ausgleichszahlung in Höhe von 167,5 Mio. USD (rund 157 Mio. Euro) vor Steuern.

Abgesehen vom Wertzuwachs könnten einige Investoren nun erneut ein Auge auf die Semperit-Aktie werfen, zeigt sich RCB-Experte Remis optimistisch. Das langwierige Gezerre rund um den Sempermed-Ausstieg sei ein Hauptgrund für viele Anleger gewesen, eher von der Seitenlinie zuzuschauen. Denn es habe vom Management einiges an Aufmerksamkeit erfordert und Rechts- sowie Beratungskosten verursacht, die laut dem RCB-Analysten in den kommenden Quartalen "deutlich" fallen sollten.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die RCB-Analysten einen Verlust von 0,06 Euro für 2016, sowie Gewinne von 1,77 bzw. 2,45 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,20 Euro für 2016, sowie auf jeweils 1,50 Euro für 2017 bzw. 2018.

Am Freitagnachmittag notierten die Semperit-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,2 Prozent bei 29,69 Euro.

