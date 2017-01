Liebe Trader,

noch bis Anfang November 2016 steckte das Wertpapier des französischen Ölkonzerns Total S.A. in einem mittelfristigen Abwärtstrend fest, doch kurz darauf erfolgte ein starker Kursschub zur Oberseite und brachte ein Verlaufshoch von 49,50 Euro hervor. Seit zwei Wochen konsolidiert der Wert innerhalb eines regelkonformen Pullbacks seinen vorherigen Kursanstieg aus und konnte sich an dem Zwischenhoch von 47,42 Euro stabilisieren. Möglicherweise gelingt von diesem Niveau aus eine Wiederaufnahme der im November gestarteten Rally und bietet daher hervorragende Long-Chancen auf Sicht von einigen Handelswochen.

Long-Chance:

Verbleibt die Aktie von Total per Wochenschlusskurs oberhalb der markanten Horizontalunterstützung von 47,42 Euro, so könnte kommende Handelswoche eine erneute Erholungsbewegung zunächst an die Hochs bei 49,50 Euro starten. Darüber wären fortgesetzte Kursgewinne bis in den Bereich der Aprilhochs bei 50,31 Euro denkbar und können bestens über entspreche Long-Positionen nachgehandelt werden. Eine passende Verlustbegrenzung kann bei einem sofortigen Long-Engagement zunächst unterhalb von 47,30 Euro angesetzt werden. Erst darunter drohen Rücksetzer auf das Niveau von rund 45,00 Euro, wodurch sich die aktuelle Pullbackphase jedoch merklich in die Länge ziehen würde.

Einstieg per Market-Buy-Order: 48,29 Euro

Kursziel: 49,50 / 50,31 Euro

Stopp: < 47,30 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,99 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Total S.A., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 48,29 Euro; 14:25 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

