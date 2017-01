Tech-Liebhaber hängen an den Lippen von Apple-Chef Tim Cook und warten auf große Momente. Doch nicht in Cupertino, sondern auf der CES in Las Vegas wehte in diesen Tagen ein Hauch von Steve Jobs über die Bühne. Es ist Nvidia-CEO Jen-Hsun Huang, der mit spektakulären Produkten und starker Präsentation für leuchtende Augen im Publikum sorgt. Nicht wie bisher Intel oder Microsoft wurde der Platz für die inoffizielle Eröffnungsrede eingeräumt, sondern Huang. Das ist kein Zufall. ABI Research bringt es auf den Punkt: "Im Jahr 2014 haben alle nur von den Möglichkeiten im Bereich Automotive, künstliche Intelligenz, Virtual Reality geredet - doch Nvidia war fleißig, hat gehandelt und mehrere Produktbereiche geschaffen."

Den vollständigen Artikel lesen ...