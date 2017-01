Liebe Leser,

EA steuert auf das 3. Jahr in Folge mit Rekordzahlen zu. Wie die jüngsten Verkaufserfolge der neuen Produkte andeuteten, dürfte das abgelaufene Quartal ein historisch gutes gewesen sein. Die neue Fußballsimulation FIFA 17 kommt nicht nur in Deutschland gut an (vgl. Branchenbericht). Erstmals können die Spieler mit FIFA 17 ihre ganz eigene Erfolgsgeschichte schreiben. Mit The Journey bietet EA einen interaktiven Spielemodus.

EA bringt mit Battlefield 1 und Titanfall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...