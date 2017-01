Die Wiener Börse hat sich heute, Freitag, am Nachmittag leicht fester präsentiert. Große Impulse bleiben allerdings aus. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.678,81 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 12,35 Punkten bzw. 0,46 Prozent. Auch das europäische Umfeld will nicht recht in Schwung kommen. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt ...

