das Wertpapier einer der führenden Kaufhausketten in den USA und Holdingkonzern der Kmart Holding Corporation Sears Holdings befindet sich bereits seit Jahren in einem intakten Abwärtstrend und markierte vor wenigen Wochen ein Verlaufstief bei glatt 8,00 US-Dollar. Dabei hat sich der Trendverlauf seit August 2015 und einem Bruch der Jahrestiefs aus 2008 noch einmal deutlich verschärft und zu einer Beschleunigung des Abverkaufs geführt. Und eine merkliche Verbesserung ist noch nicht wirklich in Sicht, weshalb das Wertpapier akut absturzgefährdet ist und daher beste Short-Chancen auf kurzfristiger Basis bietet. Es bleibt jedoch fraglich, ob der zukünftige US-Präsident Trump nach seiner heutigen Amtseinführung für eine Besserung des angeschlagenen Konzerns sorgen kann - tendenziell sind weitere Abgaben zu favorisieren.

Short-Chance:

Solange sich die Aktie von Sears Holdings oberhalb der Vorwochentiefs von 8,46 US-Dollar halten kann, könnte noch eine sukzessive Erholungsphase bis grob 10,00 US-Dollar gelingen. Ein Schritt unter die Vorwochentiefs aber bedeutet einen sofortigen Kursrückgang auf 8,00 US-Dollar, darunter sogar auf 7,50 US-Dollar. Eine entsprechende Verlustbegrenzung sollte dann einige Punkte höher angesetzt werden, je nachdem wo sich die letzten Zwischenhochs noch einpendeln. Ein Ausbruch über den gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 10,42 US-Dollar kann hingegen für einen Kursschub an die aktuellen Jahreshochs bei 11,19 US-Dollar sorgen. Aber selbst dann bliebe das mögliche Aufwärtspotential bis zum Horizontalwiderstand von 13,63 US-Dollar und dem dort verlaufenden EMA 200 bei aktuell 13,40 US-Dollar beschränkt.

Einstieg per Stop-Sell-Order: 8,45 US-Dollar

Kursziel: 8,00 / 7,50 US-Dollar

Stopp: > 9,55 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 1,10 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

Sears Corp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 8,94 US-Dollar; 15:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

