Frankfurt - Europäische Anleihen außerhalb des Euroraumes standen im Dezember zunächst unter Druck, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuroAspirant A (ISIN LU0097169550/ WKN 989805).Ab Monatsmitte habe jedoch eine Gegenbewegung eingesetzt. Diese sei vor allem durch die Notenbanksitzungen in den USA und in Europa ausgelöst worden. In den USA hätten die Währungshüter drei statt bisher zwei mögliche weitere Zinserhöhungen in 2017 angedeutet, was Anleger über die weiteren Pläne der FED verunsichert habe. Damit verbunden seien Sorgen gewesen, die Notenbanker könnten das Wachstum abmildern. Die Europäische Zentralbank habe ihr Ankaufprogramm noch einmal ausgeweitet und Diskussionen über eine mögliche Rückführung (Stichwort: Tapering) auf diese Weise zumindest vorerst eine Absage erteil.

