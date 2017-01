Liebe Leser,

was wird der neue US-Präsident Trump wohl dazu twittern? BYD will innerhalb der nächsten zwi bis drei Jahre den US-amerikanischen Markt mit seinen Elektroautos aufrollen. Damit würde man den Frontalangriff auf Tesla in dessen Heimatland wagen. Den Kaliforniern bleibt nun quasi nur die Hoffnung, dass der Präsident einen seiner gefürchteten Tweets absetzt und die ehrgeizigen Chinesen in ihre Schranken verweist.

Hoffen auf Warren Buffet

Damit wäre BYD im Übrigen ...

