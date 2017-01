Liebe Leser,

diesen Termin sollten sich die Aktionäre der Deutschen Bank schon einmal rot im Kalender anstreichen: Am 2. Februar 2017 wollen der CEO (chief executive officer) John Cryan und der CFO (chief financial officer) Marcus Schenck die Zahlen zum vierten Quartal 2016 und damit auch die Zahlen für das gesamte Geschäftsjahr 2016 veröffentlichen. Am selben Tag steht auch um 14:00 Uhr eine Analysten-Telefonkonferenz an, die höchst interessant werden könnte. Zuletzt zeigte das Management ...

