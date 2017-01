Liebe Leser,

BB Biotech hatte bereits Anfang des Monats gewarnt, dass das Geschäftsjahr 2016 ziemlich schlecht ausfallen würde. Vorab war bereits von einem Verlust von 802 Mio. Schweizer Franken (CHF) in 2016 die Rede - zum Vergleich: 2015 war noch ein Plus von 653 Mio. CHF erzielt worden. Als Begründung hieß es damals noch recht dünn, dass das letzte Geschäftsjahr "sehr volatil" für den Biotechnologiemarkt gewesen sei. Weitere Details solle es am 20. Januar 2017 geben. Dieser Termin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...