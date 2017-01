Nasdaq-100 - Da ist das Ding!

Bastian Galuschka,

Hallo am Nachmittag,

einige Tage hat es gedauert, doch gestern war es endlich soweit: Der Nasdaq-100® Index arbeitete ein noch offenes Projektionsziel im Stundenchart bei 5.075 Punkten ab. Anschließend gab der Index auch deutlich nach, wird heute aber sofort wieder auf ein neues Allzeithoch gekauft, was ein sehr bullisches Zeichen darstellt.

Neue Ziele müssen folglich her. Heute schauen wir hierfür auf den Tageschart. Der Nasdaq-100® Index hat sich in den vergangenen Tagen über dem zur Oberseite verlassenen Aufwärtstrendkanal etablieren können und sich damit auch weiteres Potenzial auf der Oberseite erarbeitet. Legt man Fibonacci-Extensionen an, die zuletzt in diesem Index hervorragend funktionierten, wäre Luft vorhanden für eine Trendbeschleunigung auf 5.195 Punkte. Ein Stopp für dieses Szenario müsste spätestens bei 4.995 Punkten gelegt werden, womit das Chance-Risiko-Verhältnis nicht optimal, aber vertretbar wäre.

Fällt der Index dagegen deutlich unter 5.000 Punkte zurück, wäre um 4.900 Punkte eine gute Auffangzone auszumachen, von der aus die übergeordnete Aufwärtsbewegung weitergehen könnte. Unter 4.855 Punkten wiederum würde sich das Chartbild deutlicher eintrüben.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 10.08.2016 - 20.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2012 - 01.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

