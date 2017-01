New York - KION-Aktienanalyse von Analyst Ben Uglow von Morgan Stanley: Ben Uglow, Analyst von Morgan Stanley, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der KION Group (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) von 54 auf 58 Euro. Die Unsicherheit um die Margenschwäche beim Zukauf Dematic werde sich noch einige Zeit halten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.

