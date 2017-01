Publity ist so gefragt wie selten. Die Aktie (38,80 Euro: DE0006972508) legte seit November um knapp 30% zu und ist inzwischen der beste Titel in unserem Musterdepot. Die Leipziger Immobiliengesellschaft meldete zum Jahresauftakt, dass die Assets under Management 2016 von 1,6 Mrd. auf rund 3 Mrd. Euro verdoppelt werden konnten. Ende 2017 will man auf rund 5 Mrd. Euro kommen. Damit hat das Unternehmen aber jetzt schon eine große Basis, um die Cashflows zu erhöhen. Publity profitiert sowohl von Wertsteigerungen als auch von laufenden Verwaltungsgebühren und Verkaufsfees. Daneben wurde das NPL-Portfolio (notleidende Immobilienkredite) auf 2,4 Mrd. Euro erhöht. Dieses zweite Standbein könnte der Gewinntreiber 2017 werden. Die Dividende soll für das abgelaufene Jahr bei 2,80 Euro je Aktie liegen, was einer aktuellen Rendite von 7,2% entspricht. Die Aktie hat weiterhin großes Potenzial.

UNSERE HANDLUNGSEMPFEHLUNG FINDEN SIE IN AUSGABE 194

ABONNIEREN SIE KOSTENLOS DAS INVESTOR MAGAZIN

Bildquelle: Publity AG

Disclaimer / Risikohinweis: Die hier getätigten Analysen stellen grundsätzlich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzprodukten da. Konsultieren Sie vor etwaigen Anlageentscheidungen bitte in Deutschland oder anderen Ländern gesetzlich zugelassene Berater bei Banken und Finanzdienstleistern. Die TK News Services UG (haftungsbeschränkt) als Herausgeber des Investor Magazins weist darauf hin, dass der Erwerb von Wert- und Schuldpapieren jeglicher Art hohe Risiken birgt, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der TK News Services UG und ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...