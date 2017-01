Bei unserem Musterdepotwert Helma Eigenheimbau läuft es operativ wie am Schnürchen. Die Niedersachsen meldeten den zehnten Auftragsrekord in Folge. 2016 lag der Auftragseingang bei 286,8 Mio. Euro und damit noch einmal 6,5% über dem Vorjahreswert. Damit hat man die Grundlage geschaffen, um auch 2017 neue Bestmarken einzufahren. Aktuelle Treiber sind das Geschäft mit Ferienimmobilien (Olpenitz/Ostsee) sowie die Nachfrage nach Wohneigentum in den Ballungsräumen. Die Analysten von GBC Research haben jüngst ihr Kursziel von 70,50 Euro bestätigt. Sie rechnen für 2017 mit einem Umsatzplus auf mehr als 340 Mio. Euro und einem Gewinn je Aktie von 4,66 Euro. Damit kommt der Wert auf ein KGV von lediglich 12,3. Wir rechnen damit, dass Helma sich in diesem Jahr besonders gut behaupten wird. Das rein auf Deutschland fokussierte Unternehmen hat weder von der Zinsseite etwas zu befürchten, noch von den Turbulenzen auf den Währungsmärkten. Damit könnte die Aktie auch zu einem "safe haven" in einem unsicherer werdenden wirtschaftlichen Umfeld werden. Helma kündigt zudem an, ins neue Börsensegment für KMU zu wechseln.

Bildquelle: Helma Eigenheimbau AG

