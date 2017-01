Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Freitagnachmittag durchgehend schwächer gezeigt. In sämtlichen beobachteten Laufzeiten mussten die heimischen Staatsanleihen höhere Renditen hinnehmen.Während sich die Marktbereinigung an den Anleihemärkten somit fortzusetzen scheint, bleiben die Aktienmärkte auf schwindelnden Höhen. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...