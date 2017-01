LU0482498176

Zu Aktien gibt es keine Alternative am Kapitalmarkt, richtig? Falsch gedacht: Mit Rohstoffen wie z. B. Sojamehl konnten Fondsmanager in 2016 erstmals wieder satte Gewinne einfahren. Investoren des Invesco Balanced Risk Allocation Fonds wissen mehr.Seit Jahren laufen Aktien allen anderen Assetklassen gemessen an der Performance den Rang ab. Doch im schwierigen Börsenjahr 2016 konnten Anleger mit Rohstoffen zum ersten mal seit fünf Jahren wieder Gewinne erzielen. Für den Invesco Balanced Risko Allocation Fund (ISIN:) waren Rohstoffe im vergangenen Jahr sogar der größte Wertschöpfer - noch vor Aktien.

Den vollständigen Artikel lesen ...