Frankfurt - Heute vor einem Jahr markierte der Brentölpreis bei gut 27 USD je Barrel ein 12-Jahrestief, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Mit aktuell 54,50 USD je Barrel habe sich der Preis seit diesem Tief verdoppelt. Eine entscheidende Rolle hätten dabei die Produktionskürzungen gespielt, welche zunächst über mehrere Monate in Aussicht gestellt und Ende letzten Jahres auch beschlossen worden seien. Momentan befinde man sich in der Umsetzungsphase. Die Internationale Energieagentur spreche in ihrem aktuellen Monatsbericht von einer "Bewährungszeit". Momentan sei es allerdings für eine Beurteilung noch zu früh. Sollten die OPEC und einige Nicht-OPEC-Länder ihre Produktion wie vereinbart reduzieren, sehe die IEA den globalen Ölmarkt im ersten Halbjahr 2017 mit 700 Tsd. Barrel pro Tag im Defizit. Die sehr hohen Lagerbestände würden dann wie von der OPEC beabsichtigt fallen.

