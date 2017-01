Westinghouse Electric Company LLC hat die zuvor Übernahme von Nuclear Logistics LLC. (NL), einem Drittzulieferer von Sicherheitsausrüstung der Kernenergiebranche im Besitz von AZZ Inc., in eine Kooperationsvereinbarung geändert. Westinghouse und AZZ Inc. werden im Rahmen der Vereinbarung ihre Sicherheitsausrüstungslösungen für die Nuklearindustrie gemeinsam vermarkten.

"Diese Vereinbarung unterstreicht den gemeinsamen Einsatz beider Unternehmen, der Nuklearindustrie hochwertige Design-, Herstellungs-, Test-, Qualifikations- und ‚Commercial Grade Dedication'-Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen", sagte David Howell, Senior Vice President, Westinghouse Operating Plants Business. "Durch diese Vereinbarung werden unsere gemeinsamen Kunden die Leistungen beider Unternehmen kombiniert erhalten und somit die einzigartigen Produkte und Dienstleistungen, die darauf ausgerichtet sind, die Ausrüstungsherausforderungen der Industrie mit kostengünstigen, technisch überlegenen und hochwertigen Ausrüstungslösungen zu bewältigen."

Weitere Informationen über die Westinghouse Electric Company, ein Unternehmen von Toshiba Energy Systems and Solutions, und unsere Vision, als erstes Unternehmen mit neuen Innovationen für die nächste Technologie, Methodik oder Lösung aufzuwarten, mit der unsere Kunden sicherere, sauberere und zuverlässigere Energie erzeugen können, finden Sie unter www.westinghousenuclear.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170120005430/de/

