DE000A0MKQK7

Der Veritas ETF-Dachfonds gewichtet sein Portfolio nach der Wirtschaftsleistung der jeweiligen Länder und ist speziell für Privatanleger konzipiert. Das Prinzip bewährt sich: aktuell wurde der Fonds ausgezeichnet.Mit dem Veritas ETF-Portfolio Global (ISIN:) investieren Anleger in ein weltweit breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien-ETFs. Das Fondsmanagement orientiert sich für die Ländergewichtung am Bruttoinlandsprodukt. Das Ziel dahinter ist, dass globale Portfolio so zusammenzustellen, dass es die tatsächliche wirtschaftliche Leistungskraft der Länder widerspiegelt, anstatt nur die jeweilige Marktkapitalisierung.

