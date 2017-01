Lieber Leser,

die Evotec -Aktie gehört, hinsichtlich der medialen Berichterstattung, wohl zu den beliebtesten Werten in den letzten Monaten. Kein Wunder, ist die Aktie doch seit Mitte letzten Jahres um 150 % gestiegen. Nur selten liest man in diesen Berichten aber, dass die Aktie größtenteils von einem schwächeren Pfund profitiert hat. Sicherlich tragen neue Kooperationen und Meilensteinzahlungen zur Unterstützung bei. Aber, zuvor haben all diese Kooperationen in der Regel nur kurze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...