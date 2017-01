Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag mit einem kleinen Kursplus aus dem Handel gegangen. Marktteilnehmer sprachen von Zurückhaltung vor der Amtsübernahme von Donald Trump zum 45. US-Präsidenten. Denn im Vordergrund stand die Antrittsrede von Trump nach Handelsschluss in Europa. Ein leicht positiver Impuls kam aus China, wo das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal etwas höher ausgefallen war als erwartet. Der kleine Verfall verlief unspektakulär. Der DAX rückte 0,3 Prozent auf 11.630 Punkte vor.

Nach den Vorschusslorbeeren der vergangenen Wochen ging die Sorge um, Trump könnte nicht halten, was die Börsen mit der Rally seit seinem überraschenden Wahlsieg im November bereits vorweggenommen hatten. Dass Trump in seiner Antrittsrede hier für mehr Klarheit sorgen würde, war aber eher nicht zu erwarten. In diesem Umfeld agierten die meisten Akteure an den Märkten vorsichtig. Die Commerzbank vermutete, Trump werde in seiner Rede wohl vor allem seine große Vision für die USA darlegen.

Nach Etihad nun Abu Dhabi als Lufthansa-Interessent gespielt

Für die Lufthansa-Aktie ging es 2,7 Prozent nach oben. Im Handel wurde auf einen Bericht in der Wirtschaftswoche verwiesen. Darin hieß es, der Staatsfonds von Abu Dhabi würde gerne 10 Prozent an der Lufthansa erwerben. Erst am Dienstag war es der Wettbewerber Etihad, dem ein solches Interesse nachgesagt worden war. Dieser hatte dies einen Tag später zurückgewiesen, worauf die Lufthansa-Aktie fast alle vorherigen Gewinne wieder einbüßte.

Grammer gewannen 3,6 Prozent. Cascade, ein Investmentvehikel der Hastor-Familie, hatte am Vortag ihr grundsätzliches Interesse an einer Aufstockung ihrer Beteiligung bekannt gemacht. Cascade hatte die Beteiligung an dem Autozulieferer im Dezember auf über 10 Prozent ausgebaut. Warburg sah sich in der Überzeugung bestätigt, dass die Hastor-Familie - aus welchen Gründen auch immer - ihren Einfluss bei Grammer ausbauen möchte.

Dürr stiegen um 2,7 Prozent, nachdem Kepler Cheuvreux die Aktien auf die Kaufliste genommen hatte. Compugroup gewannen mit einer Kaufempfehlung der HSBC 2,2 Prozent. Dialog Semiconductor legten 1 Prozent zu. Marktteilnehmer verwiesen auf gute Geschäftszahlen und einen starken Ausblick von Skyworks Solutions - wie Dialog ein Zulieferer von Apple. Im SDAX fiel die Aktie des Finanzdienstleisters Hypoport nach einer ersten Indikation zum Geschäftsverlauf um 3,2 Prozent zurück.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 114,4 (Vortag: 91,7) Millionen Aktien im Wert von rund 4,06 (Vortag: 3,04) Milliarden Euro. Es gab 18 Kursgewinner und zwölf -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.630,13 +0,29% +1,30% DAX-Future 11.624,00 +0,28% +1,56% XDAX 11.624,86 +0,42% +1,55% MDAX 22.645,26 +0,05% +2,06% TecDAX 1.835,82 -0,04% +1,33% SDAX 9.720,29 +0,15% +2,11% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,36% -68 ===

January 20, 2017

