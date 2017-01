Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Köln/Görlitz (pta021/20.01.2017/18:01) - Die Neuausrichtung der

Unternehmensaktivitäten der niiio finance group AG zum Technologie- und

Softwareunternehmen auf FinTech-Produkte für Banken und Finanzdienstleister ist

nunmehr abgeschlossen.



Im Zuge der Neufokussierung ändert sich auch die Zusammensetzung des Vorstands

der niiio finance group AG: Johann Horch, 44 Jahre, aktuell Geschäftsführer der

DSER GmbH, ist zum neuen Vorstand bestellt. Horch ist bekannt als Visionär in

der Bankenszene und gilt mit der DSER seit nunmehr 10 Jahren als Markt- und

Innovationsführer im Bereich der smarten Portfoliomanagementsysteme für Berater.

Marc-André Barth ist wie angekündigt aus dem Amt ausgeschieden und hat ein

Vorstandsmandat bei MAIESTAS Vermögensmanagement AG übernommen.



Weitere positive Impulse für das Unternehmen dürften sich auch aus der

Erweiterung des Aufsichtsrats und die damit verbundene Gewinnung der Herren

Spiros Margaris, Dr. Martin Deckert und Michael Mellinghoff ergeben. Alle Herren

sind bekannte und ausgezeichnet vernetzte Personen aus der internationalen

Banken- und FinTech-Szene.



