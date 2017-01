Frankfurt am Main (ots) - Fitness First, einer der führenden Fitnessdienstleister in Deutschland, und der renommierte Sportartikelhersteller Reebok sind bereits seit Januar 2011 ein eingespieltes Team. Die beiden strategischen Partner ergänzen sich optimal und kooperieren im Bereich Marketing. Als offizieller Partner für Sportswear und Mitarbeiterbekleidung stattet Reebok alle Mitarbeiter von Fitness First in mehr als 80 deutschen Clubs mit seinen Produkten aus. Zum 1. Januar 2017 haben die beiden Sportexperten ihre Partnerschaft um weitere drei Jahre verlängert. Gemeinsames Ziel: Fitness zum ganzheitlichen Erlebnis zu machen.



Zofia Korecka-Rejczak, Senior Director Brand Activation Reebok Central Europe, ist von dem gemeinsamen Konzept überzeugt: "Für uns ist die Fortsetzung der Partnerschaft mit Fitness First wichtiger Bestandteil unserer langfristigen Strategie. Wir können Synergien nutzen und durch die Kooperation mehr als 270.000 Fitness First Mitglieder erreichen. Dank der starken digitalen Community von Fitness First werden wir unsere Präsenz noch weiter stärken."



Auch Stefan Tilk, Geschäftsführer Fitness First Germany, schätzt die erfolgreiche Zusammenarbeit: "Wir freuen uns auf weitere drei Jahre mit unserem starken Partner Reebok an unserer Seite. Die umfassende Expertise in den Bereichen Laufen, Training und Fitness und unser breites Angebot an Leistungen und Services eröffnen unseren Mitarbeitern und Mitgliedern ein einzigartiges, sportlich-aktives Markenerlebnis. Damit werden wir noch mehr Menschen für Fitness und Sport begeistern."



Über Reebok:



Reebok International Ltd. mit Firmensitz in Canton, Massachusetts (USA) ist ein weltweit führender Designer, Vermarkter und Vertreiber von Sport-, Fitness- und Freizeitschuhen, Bekleidung und Equipment. Als amerikanisch inspirierte globale Marke ist Reebok Pionier in der Sportbranche mit einem reichen und vielschichtigen Erfahrungsschatz in den Bereichen Fitness, Training und Running. Reebok entwickelt bewegungsfördernde Produkte, Technologien und Konzepte und unterstützt Menschen dabei, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Reebok ist da, wo auch die Fitness-Konsumenten sind, egal, wie sie sich am liebsten fit halten - ob mit Training, Laufen, Walking, Tanzen, Yoga oder Combat. Reebok Classic greift die Fitnesstradition der Marke auf und repräsentiert ihre Wurzeln im Sport-Lifestyle-Markt.



Als Tochtergesellschaft der adidas Gruppe ist Reebok exklusiver Ausstatter von CrossFit und den CrossFit Games, offizieller Titelsponsor von Reebok Spartan Race, exklusiver "Authentic Global Outfitter" der UFC und exklusiver Bekleidungspartner von Les Mills. Weitere Informationen zu Reebok sind auf www.reebok.de zu finden.



Über Fitness First:



Fitness First ist einer der führenden Fitness- und Gesundheitsdienstleister mit mehr als 80 Clubs in vier unterschiedlichen Clubkategorien und über 270.000 Mitgliedern in Deutschland. Seit 2015 gehört NewMoove, mit mehr als 150.000 Nutzern eines der größten Internet-Fitnessstudios in deutschsprachigen Ländern, zum Unternehmen. Fitness First Mitglieder profitieren von dem integrierten Online-/Offline Angebot und können nicht nur im Club, sondern auch von zuhause oder auf Reisen ihr gewohntes Trainingsprogramm durchführen. Durch die optimale Balance aus Training, Ernährung und Inspiration hat jedes Fitness First Mitglied die Möglichkeit, seine Ziele zu erreichen, unabhängig von Alter, Figur oder Leistungsniveau. Dafür stehen in den Clubs zahlreiche Kraft-, Ausdauer- und Kleingeräte sowie bis zu 40 Gruppenfitnesskurse zur Verfügung. Großzügige Wellnessbereiche, Pools, Kinderbetreuung sowie weitere Serviceleistungen runden das Angebot von Fitness First Germany ab. Über 500 Kurse aus 13 Kategorien ergänzen das Trainingsangebot online über www.newmoove.com. Weitere Informationen außerdem unter www.fitnessfirst.de.



