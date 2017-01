Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG VZ 0% auf 54,71, davor 4 Tage im Plus (3,23% Zuwachs von 53 auf 54,71), Erste Group +0,92% auf 28,53, davor 4 Tage im Minus (-2,38% Verlust von 28,96 auf 28,27), Semperit -0,07% auf 29,73, davor 3 Tage im Plus (10,16% Zuwachs von 27 auf 29,75), CA Immo -0,17% auf 17,6, davor 3 Tage im Plus (0,74% Zuwachs von 17,5 auf 17,63), Verbund -0,13% auf 15,445, davor 3 Tage im Plus (1,41% Zuwachs von 15,25 auf 15,46), Agrana +0,08% auf 122,6, davor 3 Tage im Minus (-2,93% Verlust von 126,2 auf 122,5), Conwert +0,06% auf 16,25, davor 3 Tage im Minus (-0,37% Verlust von 16,3 auf 16,24), Polytec +0,05% auf 10,8, davor 3 Tage im Minus (-1,77% Verlust von 10,99 auf 10,79). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Linz Textil Holding 370...

Den vollständigen Artikel lesen ...